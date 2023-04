O sistema de pré-fabricados é uma solução para a construção civil que apresenta grandes benefícios para construtores, especialmente para grandes obras.

O segredo por trás de tudo isso está nas suas vantagens que oferecem agilidade para conclusão do serviço e maior eficiência ao projeto.

Diante disso, a Protenza tem investido ainda mais em tecnologias avançadas para esse tipo de construção, oferecendo inovação aos seus clientes para obras de diversos portes.

Conheça um pouco mais a respeito desse sistema e quais os diferenciais que a empresa oferece para sua obra com estruturas pré-moldadas de alta qualidade.

O que é um pré-fabricado na construção civil?

O sistema pré-fabricado surge a partir da necessidade de concluir uma obra em menor tempo possível.

A partir dessa ideia a construção civil começa a ter uma grande parte da participação industrial para a produção de elementos com paredes, vigas e etc, pré-fabricadas em indústrias.

Sendo assim, podemos classificar como pré-fabricados os elementos estruturais fabricados em indústrias com alto padrão de qualidade e precisão no acabamento.

A Protenza, por exemplo, é destaque na produção desses elementos em concreto, sendo alguns deles: lajes, vigas, paredes e pilares.

Após a fabricação, as peças passam para a etapa de transporte, onde são destinados para a obra e montados respectivamente como pede o projeto.

Ou seja, a construção com concreto pré-fabricado é como um quebra-cabeça gigante que reduz o tempo de obra.

Além disso, vale destacar que esses sistemas podem ser fabricados com diferentes materiais como a madeira, aço e concreto.

A escolha do material tende a obedecer às necessidades de aplicação e especificações do projeto estrutural do engenheiro responsável.

Principais benefícios do sistema pré-fabricado para as obra

Ao falar em pré-moldados, é impossível não destacar as vantagens desse sistema de construção.

Ademais, não podemos esquecer do alto padrão de qualidade, menor tempo de obra e segurança, existem outros benefícios que fazem com que esse campo esteja em constante crescimento.

Confira a seguir algumas das principais vantagens do sistema pré-fabricado com mão de obra especializada:

1- Arrojo arquitetônico

Graças às indústrias de sistemas pré-fabricados, as construções estão atingindo elevados níveis de arrojo arquitetônico.

Portanto, é possível realizar acabamentos que oferecem maior liberdade aos projetos. Elementos ousados, exuberantes e interiores magníficos são apenas alguns exemplos com o pré moldado.

2- Qualidade

O processo de fabricação de um sistema pré-fabricado deve atender a diversos controles de qualidade durante as etapas de fabricação de pré moldado.

Sendo assim, o cliente garante um maior padrão de qualidade, segurança e durabilidade.

3- Muitas possibilidades de acabamento

Principalmente os pré fabricados em concreto podem obter diversas possibilidades de acabamento.

Diante disso, as peças podem ousar se encaixando perfeitamente a diferentes combinações de sistemas construtivos.

4- Menor tempo para conclusão da obra

Um dos principais benefícios do pré-fabricado é a economia de tempo para conclusão da obra.

Dessa forma, a construção necessita apenas da montagem e acabamento. Ou seja, toda a equipe consegue atender aos prazos estipulados e respeitar todo o cronograma de etapas.

Pré-fabricados e a redução de resíduos e sustentabilidade

O setor da construção civil impacta o meio ambiente bruscamente com a geração de resíduos construtivos.

No entanto, a fabricação de pré-moldados tem se destacado cada vez mais, por favorecer uma grande redução desses resíduos nas etapas de fabricação.

Quando comparado a outros modelos de construção, temos maior aproveitamento dos materiais e controle de desperdícios na fabricação ainda na industrial.

A Protenza trabalha com a fabricação altamente planejada evitando a produção de peças a mais e diminuindo a quantidade de resíduos em todas as etapas.

Por fim, outro benefício do pré moldado que é o impacto ambiental que chega a ser menor devido o tempo de obra que já destacamos que é inferior aos demais estilos construtivos.

Quando optar por pré-fabricados na obra?

Optar por uma obra com materiais pré -fabricados não é uma decisão tão simples. A escolha deve seguir alguns critérios básicos, sendo eles:

Obras com prazo de execução curto: os elementos pré-fabricados são produzidos em indústrias e enviados para o canteiro de obras, isso minimiza o tempo de construção, custos e possibilita prazos curtos para entrega.

Grande de volume de produção: a produção em larga escala dos elementos pré-fabricados reduz o custo unitário de cada elemento. Assim, essa é uma opção mais econômica para obras com grande volume de produção.

Demandas com precisão dimensional: os pré-fabricados são produzidos em condições controladas, e uso de máquinas modernas, garantindo maior precisão dimensional das peças.

Estruturas com restrição de espaço: em áreas urbanas onde o espaço é limitado, o uso de elementos pré-fabricados pode reduzir o número de equipamentos e materiais armazenados no canteiro de obras.

Construções que buscam sustentabilidade: a produção em indústrias pode reduzir o desperdício de materiais e gerar menos resíduos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental da obra.

Cuidados para uma obra com pré-fabricados de concreto

O cuidado principal está na elaboração do seu projeto, por ser necessário que o engenheiro ou arquiteto responsável tenha habilidade com essas estruturas e suas normas.

Além disso, não recomendamos a realização constantes mudanças mesmo que a obra seja como um “lego ou quebra-cabeça”.

Outro cuidado é procurar uma empresa séria como a Protenza, destaque no mercado com experiência na fabricação de elementos como estruturas pré-fabricadas de concreto para construção civil.

Ela está sempre investindo em novas tecnologias para aumentar a qualidade e agilidade na entrega.

Consulte os projetos entregues pela empresa escolhida para construção do seus pré-moldados. E procure saber se ela tem experiência com a fabricação segundo as demandas do seu projeto.

Conclusão

Ao decorrer do conteúdo explicamos o que é o sistema de construção com pré-moldados e quais as suas vantagens tanto para os clientes como para o meio ambiente.

Além de ser uma técnica que oferece agilidade às obras, tende a ser ainda mais segura e reduz a geração de resíduos construtivos.

Portanto, esse sistema atende a diversos tipos de obra e pode ser escolhido conforme as necessidades do projeto e até mesmo perfil do cliente.

Fale com o seu arquiteto ou engenheiro e entre em contato com um dos especialistas da Protenza para saber mais sobre os serviços e produtos pré-fabricados.