Fernando Frazão/ Agência Brasil

O preço da gasolina caiu no Paraná ao longo da última semana, enquanto o preço da gasolina teve aumento. É o que revela o mais recente levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgado nesta sexta-feira (24 de março).

Nos postos pesquisados em todo o estado, o preço do etanol caiu de R$ 4,13 na semana entre 12 e 18 de março para R$ 4,12 no período de 19 a 25 de março.

A gasolina, por outro lado, teve acréscimo de um centavo na comparação entre as duas semanas. Enquanto o litro da gasolina aditivada estava custando R$ 5,84, a gasolina comum saía por R$ 5,69.

Etanol estável e gasolina mais cara em Curitiba

Considerando-se apenas os postos da capital paranaense, o litro do etanol hidratado permaneceu o mesmo de uma semana para a outra, custando R$ 4,23.

Já no caso da gasolina, as variações foram mais expressivas. O litro da gasolina aditivada, por exemplo, subiu três centavos, alcançando R$ 6,06. Já o litro da gasolina comum encareceu dois centavos, chegando a R$ 5,83.

Litro do diesel deve aumentar nas próximas semanas, alertam donos de postos

O Paranapetro — Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná divulgou nota nessa sexta-feira (dia 24) avisando que o preço do litro do diesel deve aumentar no Paraná. A previsão é baseada na alteração na cobrança do ICMS.

O sindicato que representa os postos de combustíveis também alertou que o preço depende das distribuidoras. “A chegada destes novos valores aos postos depende do repasse das distribuidoras”, avisou.

Você pode conferir na íntegra a nota divulgada pelo Paranapetro clicando AQUI.

Evolução do preço dos combustíveis nas últimas semanas – PARANÁ

Etanol hidratado

19 a 25/3: R$ 4,12

12 a 18/3: R$ 4,13

Gasolina aditivada

19 a 25/3: R$ 5,84

12 a 18/3: R$ 5,83

Gasolina comum

19 a 25/3: R$ 5,69

12 a 18/3: R$ 5,68

GLP

19 a 25/3: R$ 105,61

12 a 18/3: R$ 106,76

GNV

19 a 25/3: R$ 5,49

12 a 18/3: R$ 5,48

Óleo diesel

19 a 25/3: R$ 5,64

12 a 18/3: R$ 5,68

Óleo diesel S10

19 a 25/3: R$ 5,81

12 a 18/3: R$ 5,86

Evolução do preço dos combustíveis nas últimas semanas – CURITIBA

Etanol hidratado

19 a 25/3: R$ 4,23

12 a 18/3: R$ 4,23

Gasolina aditivada

19 a 25/3: R$ 6,06

12 a 18/3: R$ 6,03

Gasolina comum

19 a 25/3: R$ 5,85

12 a 18/3: R$ 5,83

GLP

19 a 25/3: R$ 101,29

12 a 18/3: R$ 100,73

GNV

19 a 25/3: R$ 5,49

12 a 18/3: R$ 5,49

Óleo diesel

19 a 25/3: R$ 5,82

12 a 18/3: R$ 5,75

Óleo diesel S10

19 a 25/3: R$ 5,93

12 a 18/3: R$ 5,98