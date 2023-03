Luiz Costa/SMCS

O mês de fevereiro foi marcado pelo movimento de preços mais baixos para a batata e tomate na Ceasa de Curitiba. A batata teve queda de 17,16% e o tomate de 22,44%. Contudo, o alface teve alta de 0,96%, a cebola de 4,11% a cenoura 65,33%. Os dados são do 3º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nesta quinta-feira (16).



No caso das frutas, houve alta em todas as que fazem parte da pesquisa. A banana (1,22%), a laranja (7,62%), a maçã (12,24%), o mamão (5,84%) e a melancia (6,02%).