Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou em dezembro de 2022 queda de 1,60% em comparação com o mês anterior, com valor médio de R$ 5,166. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas entre os dias 1º e 31 de dezembro em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.



No Paraná o preço médio caiu menos. O preço de dezembro ficou em R$ 5,31, contra R$ 5,39 de novembro, com variação de R$ 0,08, e diferença de -1,51%. Em Curitiba o preço fechou em R$ 5,41 em dezembro.