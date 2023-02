O preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do País caiu 0,2%, para R$ 5,07 por litro, na semana que vai de 12 a 18 de fevereiro. Na semana anterior, o preço era de R$ 5,08. Trata-se, na prática, de estabilidade de preços.

Já o preço médio do diesel S-10 apresentou queda de 3,5%, para R$ 6,10 por litro, no mesmo período. Houve uma redução de 22 centavos com relação ao preço médio da semana passada, que fechou em R$ 6,32. Os dados foram publicados na noite desta sexta-feira, 17, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na primeira semana de fevereiro, a gasolina chegou a subir 3%, para R$ 5,12, devido a repasses do aumento de 7,4% da Petrobras em suas refinarias a partir de 25 de janeiro. Nas últimas semanas, o preço final aos consumidores tem se acomodado.

Ajuda a frear o preço do combustível o comportamento do etanol anidro, que representa 27% da mistura da gasolina. Os preços do insumo caíram 2%, para R$ 0,59 por litro esta semana nas usinas paulistas, após três altas semanais seguidas. A medição é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da USP (Cepea/Esalq-USP).

No caso do diesel, a queda está diretamente ligada à redução de 8,9%, ou R$ 0,40, no preço do combustível vendido pela Petrobras a distribuidores nas refinarias da estatal, que passou a valer em 8 de fevereiro.

Gás de cozinha

O preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, também cedeu levemente. O insumo, amplamente consumido pela população, repetiu a queda de preço de 0,2% da semana anterior, e fechou a semana a um preço médio de R$ 107,77, ante os R$ 108 da semana anterior.

O movimento reforça a volta do gás de cozinha à trajetória de quedas leves, pontualmente interrompida no início do mês, depois de sete baixas semanais seguidas ao consumidor final.