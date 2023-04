Pixabay

Os ovos de chocolate à venda para a Páscoa chamam a atenção pela diferença de preços no país e por estarem ainda mais caros em relação aos últimos anos.

De acordo com a análise realizada pela Price Survey, startup brasileira que realiza pesquisas de mercado, a variação é significativa: com preços que vão de R$ 10,99, em João Pessoa (PB), até R$ 170,95, no Acre, por exemplo. Foram levantadas informações sobre o preço médio dos ovos de Páscoa em 19 estados. A capital apontada como a mais cara é Rio Branco (AC), com a média de R$ 73,45, enquanto no estado da Paraíba (PB) encontram-se os ovos mais baratos, com custo médio de R$ 10,99.

Em São Paulo capital, os ovos de chocolate apresentam aproximadamente 1.667% de diferença, com variante entre R$ 9,00 e R$ 159,00; dependendo do tamanho, peso e marca dos produtos.

Segundo Maycon Andrade, CEO da Price Survey, a diferença notável entre o valor mínimo e máximo do chocolate de Páscoa aponta para a necessidade da implementação de ações que garantam direitos iguais aos consumidores:

“Com a chegada da Páscoa, muitos consumidores estão em busca dos melhores preços para os ovos de chocolate. No entanto, é comum encontrar variações significativas nos valores dos produtos nos diferentes estabelecimentos comerciais. Essa diferença de preços é uma consequência da lei da oferta e demanda, em que o aumento na procura naturalmente eleva os preços. É importante que os consumidores compreendam essas dinâmicas de mercado ao decidirem quando e onde comprar produtos”, diz.