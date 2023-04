Dados do último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), apontaram que os postos de abastecimento da Região Sul fecharam a primeira quinzena de abril com redução no valor de todos os combustíveis, além do menor preço médio do País para os dois tipos de diesel.



O litro do etanol foi encontrado a R$ 4,61, com redução de 0,84%. A gasolina, por sua vez, foi comercializada a R$ 5,60, após recuo de 0,81% se comparado a março, na média dos três estados. No Paraná o preço médio da gasolina ficou em R$ 5,71, etanol em R$ 4,20 e do diesel R$ 5,69.