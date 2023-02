Os preços de gás natural apresentaram uma leve recuperação nesta quarta-feira, 22, logo após caírem na noite de ontem para uma mínima em de 29 meses, de US$ 1,967 por um milhão de Unidades Térmicas Britânicas (mmBtu).

No entanto, de acordo com uma pesquisa conduzida pelo The Wall Street Journal, o relatório semanal da Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês), que saí amanhã deve apresentar uma retirada baixa de apenas 69 bilhões de pés cúbicos, o que se alinha com a expectativa de alguns especialistas de que o atual aumento pode ser somente um “salto técnico”.