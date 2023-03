Hully Paiva/SMCS

Na próxima quarta-feira (5/4), antes da Páscoa, a Prefeitura de Curitiba antecipa aos servidores, aposentados e pensionistas o pagamento da primeira parcela do 13º salário. A medida beneficia mais de 45,9 mil pessoas e injeta aproximadamente R$ 163 milhões na economia da cidade.

“Mais uma vez conseguimos antecipar o pagamento do 13º e isso só é possível porque Curitiba, de forma sustentável, mantém seu equilíbrio financeiro. Esse resultado é fruto de um grande esforço de toda a Prefeitura e da nossa gestão responsável desde 2017”, afirma o prefeito Rafael Greca. “O pagamento também movimenta a economia da nossa cidade”, completa.

A primeira parcela do 13º salário é paga sem os descontos, ou seja, ela equivale a 50% do salário de servidores ou benefício de aposentados e pensionistas (considerado o valor bruto). Os descontos sobre o total do benefício (primeira e segunda parcela) serão calculados quando a segunda parcela for paga, no fim do ano.

A recomendação da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) aos servidores é para que utilizem os recursos de forma responsável, após planejamento da melhor forma de utilização dos recursos, conforme a necessidade de cada um.