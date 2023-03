Divulgação





A brasileira Premium Ads, uma das mais importantes adtechs do mercado programático latinoamericano, acaba de ser comprada pelo fundo privado de investimentos GGlobal, de Singapura. Sua rede de mais de 250 publishers, entre anunciantes regionais e nacionais, e seus cases de sucesso atraíram a atenção da gigante asiática, numa transação que exigiu cinco meses de negociações e valores ainda não divulgados.

“Entramos em 2023 vivendo esse novo momento da empresa, com a certeza de que a Premium Ads ganha ainda mais musculatura institucional e liderança de mercado como uma adnetwork. Todos os talentos da empresa serão retidos e somados a uma estrutura ainda mais potente, incrementando seus serviços de publicidade digital no mercado brasileiro e global”, conta Claire D, nova CEO da companhia.

“A GGlobal investirá em novas soluções completas para marcas brasileiras, globais e anunciantes diretos, a fim de otimizar campanhas e aproveitar ao máximo nossas 2 bilhões de impressões mensais”, completa ela.

A GGlobal gerencia fundos para mais de 50 clientes em toda a Ásia e investe em startups e empresas em estágio inicial e maduro. A companhia enxerga a indústria de adtechs como um mercado rico em startups emergentes de alta tecnologia e excelente retorno sobre os investimentos.

A tecnologia avançada da Premium Ads chamou atenção da GGlobal, assim como seus recursos humanos profissionais e o portfólio de clientes de alta qualidade. “Com a aquisição, pretendemos acelerar o crescimento da empresa em 2023, expandindo o inventário e as fontes de demanda para uma escala global e trazendo-os para mais plataformas e formatos”, acrescenta Claire, que traz uma vasta experiência em liderança e ad tech, o que deve impulsionar ainda mais o sucesso da Premium Ads.

“Temos orgulho de ser uma empresa brasileira e agora, mais do que nunca, fortalecer nossa atuação no mercado nacional. Não tenho dúvidas de que traremos ainda mais capacidade de inovação nesse cenário, com planos de crescimento a curto, médio e longo prazo”, conta o COO Riadis Dornelles, responsável pelas operações no Brasil.

“Estamos comprometidos em expandir parcerias sólidas com anunciantes e agências locais e globais, oferecendo soluções inovadoras e tecnologia de ponta para otimizar suas campanhas e obter resultados excepcionais”, destaca Dornelles.

Segundo o COO, a compra da Premium Ads pela GGlobal não gerou e nem vai gerar demissões ou qualquer mudança no atendimento aos clientes. “Pelo contrário. Além de não realizarmos mudanças na equipe, a Premium Ads planeja investir ainda mais em pessoas e profissionais capacitados neste mercado. Tivemos apenas uma troca de CEO, o que é natural nesse processo de aquisição e expansão”, detalha Dornelles.

A Premium Ads é a primeira empresa no Brasil a receber o selo Google Certified Publishing Partner (GCPP) e, de acordo com Dornelles, tem um compromisso com a excelência em serviços de publicidade digital, com a utilização de tecnologia de ponta e um time dedicado de account managers. “A Premium Ads está mais forte do que nunca no mercado brasileiro e agora global. E eu gostaria de reafirmar o compromisso com os clientes e parceiros nesta nova fase”, frisa o COO.

Mercado programático e de publicidade digital no Brasil

A aquisição da Premium Ads pela GGlobal reforça a importância e o potencial do mercado programático e de publicidade digital no Brasil, que cresce cada vez mais em meio à digitalização e à transformação digital de empresas e consumidores. De acordo com um estudo da Interactive Advertising Bureau (IAB), o mercado de publicidade digital no Brasil deve crescer 25% em 2023, atingindo um faturamento de R$ 23,7 bilhões.

A aquisição permitirá que a Premium Ads cresça globalmente como uma ad network, enquanto continua a ser uma empresa brasileira forte no mercado local. “Estou animada e honrada por liderar a Premium Ads neste novo momento. É um grande desafio liderar uma empresa com tanto potencial de crescimento. A Premium Ads já é muito bem estabelecida no mercado brasileiro e esperamos que, com a força e a capacidade da GGlobal, possamos impulsionar seu crescimento também em escala global”, afirma a CEO da companhia.

Para as agências e anunciantes, o trabalho de uma ad network como a Premium Ads é solução eficiente e rentável para alcançar um público-alvo específico em grande escala. Ao utilizar a tecnologia programática, a empresa permite uma seleção mais precisa de anúncios para serem exibidos nos sites dos publishers, o que pode melhorar significativamente o retorno sobre o investimento.

Já para os publishers, o mercado programático também pode trazer muitos benefícios, como a venda de espaços publicitários em tempo real e a um preço mais justo e rentável. Nesse sentido, a Premium Ads oferece suporte completo, desde a otimização do espaço publicitário até a geração de insights valiosos sobre o desempenho das campanhas, ajudando os veículos de mídia a maximizarem suas receitas.

Como uma adnetwork certificada pelo Google, a Premium Ads oferece acesso a mais de 250 publishers, além de tecnologia avançada para segmentar a audiência com base em dados, garantindo um melhor resultado para as campanhas. Ao investir na empresa, a GGlobal fornece à Premium Ads um recurso financeiro poderoso, uma nova fonte de demandas de alta qualidade, upgrades de produtos e ampliação da faixa de operação, ao mesmo tempo em que otimiza a entrega atual.