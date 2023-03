As pressões inflacionárias permaneceram generalizadas, embora os aumentos de preços tenham sido moderados em muitos distritos, segundo informam empresários consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege. O documento, divulgado nesta quarta-feira, 8, é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC dos Estados Unidos.

De acordo com o documento, foi observado que os custos de insumo aumentaram ainda mais em vários distritos, principalmente em relação à energia e matéria prima, apesar de ter sido relatado um alívio no frete. Ainda, o aumento de preços moderaram em muitos distritos.

Atividade

A atividade econômica dos Estados Unidos cresceu levemente no início de 2023, de acordo com o Livro Bege. O relatório aponta que seis distritos reportaram pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica desde o último relatório, enquanto os outros seis indicaram crescimento em ritmo moderado. No entanto, o Fed também destaca que gargalos na cadeia produtiva continuaram a arrefecer no mesmo período.

Segundo o documento, os gastos de consumidores se mantiveram estáveis, embora inflação e juros altos continuem a reduzir a renda discricionária e poder de compra em diversos distritos. Alguns contatos apontaram preocupação sobre o aumento nas dívidas em cartão de crédito.

O Livro Bege ainda revela que a demanda por empréstimos diminuiu, os padrões de crédito ficaram mais rígidos e as taxas de inadimplência aumentaram.

Em meio ao aumento de incertezas, os contatos entrevistados não esperam uma melhora nas condições econômicas dos Estados Unidos nos próximos meses.

Mercado de trabalho

O Livro Bege aponta que o mercado de trabalho segue sólido nos EUA e que o emprego continua a aumentar em ritmo de modesto a moderado, “apesar do congelamento de contratações por parte de algumas empresas e de relatos dispersos de demissões”.

Segundo a publicação, os salários cresceram em ritmo moderado, com menos pressões salariais em alguns distritos, e a previsão é que haja mais moderação em 2024. A disponibilidade de mão de obra melhorou “ligeiramente”, “embora encontrar trabalhadores com as habilidades ou experiência desejadas continuasse sendo um desafio”.