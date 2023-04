Franklin de Freitas – Poder de compra do trabalhador perde para a inflação: salário fica defasado ano a ano

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,96% para 5,98% este ano. A estimativa consta do Boletim Focus desta segunda-feira (10), pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.



A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, de 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. (ABr)