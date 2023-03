Crédito: Freepik

Os problemas relacionados a planos de saúde seguiram na ponta do ranking de reclamações e atendimentos do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) no ano passado. Repetindo 2021, quando retomou a liderança após o primeiro ano de pandemia (2020) ter apresentado serviços financeiros como o tema mais problemático.



As reclamações contra planos de saúde tiveram a maioria das reclamações desde 2018, com 27,9% do total. Serviços financeiros (21,2%), problemas com produtos (10,9%), demais serviços (10%), e Telecomunicações (9,4%).