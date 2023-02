Fernando Frazão/ Agência Brasil

O Procon de Maringá realizou uma nova pesquisa sobre preços de combustíveis nos postos da cidade. Foram comparados os preços do litro da Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Etanol Comum, Diesel S10 e Diesel S500 em 76 estabelecimentos, na semana passada. A maior diferença foi registrada na Gasolina Aditivada, sendo o litro mais barato R$ 4,99 e o mais caro R$ 6,11 – uma diferença de 22,4% (confira abaixo as principais diferenças registradas).

O Etanol e a Gasolina, comum e aditivada, mantiveram a mesma média em relação ao levantamento anterior, realizado no início do mês. Já o Diesel, tanto o S10 quanto o 500, apresentaram uma queda de cerca de 4% no preço do litro, em média.

O Procon ampliou o número de pesquisas, reduzindo o intervalo entre as consultas nos estabelecimentos. A medida visa manter o consumidor atualizado e indicar onde estão os produtos mais baratos. “O consumidor que pesquisa antes de abastecer, consegue economizar, o que impacta diretamente no orçamento familiar”, sugere o coordenador do Procon, Flávio Mantovani.

A pesquisa do Procon considerou os preços para pagamento à vista, sem clube fidelidade, descontos ou promoções. Os valores têm variação diária.

TIPO DE COMBUSTÍVEL / MAIS BARATO / MAIS CARO / DIFERENÇA

• Gasolina comum: R$ 4,95 / R$ 5,83 / 17,7%

• Gasolina aditivada: R$ 4,99 / R$ 6,11 / 22,4%

• Etanol: R$ 3,87 / 4,73% / 22,2%

• Diesel S10: R$ 5,71 / R$ 6,98 / 22,2%

• Diesel S500: R$ 5,59 / R$ 6,79 / 21,4%

• Confira a pesquisa completa sobre combustíveis realizada pelo Procon.

http://www.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2023/02/15/procon-registra-diferenca-de-ate-22-no-preco-do-combustivel-em-maringa/41106