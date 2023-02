A produção de grãos 2022/23 do Brasil deve ser de 310,6 milhões de toneladas, 38,2 milhões de toneladas acima de 2021/22 e praticamente estável (0,1%) ante o levantamento de janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

“O início da colheita de milho e soja no Rio Grande do Sul confirma as previsões de queda de produtividade acentuada devido às baixas precipitações ocorridas durante o ciclo da cultura no Estado. Por outro lado, o desempenho das lavouras no Centro-Oeste foi beneficiado pelo clima favorável”, disse a estatal em nota sobre o 5º levantamento de safra. “Em Mato Grosso as produtividades obtidas para a soja, por exemplo, têm sido superiores às previstas”, destaca na nota o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro.

A colheita de soja é estimada em 152,9 milhões de toneladas, 21,8% acima da temporada anterior e 0,1% maior que na estimativa de janeiro. Conforme a Conab, 8,9% da área está colhida no Brasil, atrás dos 16,8% de igual período do ano passado.

“Mato Grosso lidera o avanço, com 25,6% de sua área colhida. No entanto, as chuvas volumosas registradas causaram atrasos nos trabalhos de colheita se comparados com a última safra, que na mesma época contava índice de 42,1%. Além do intenso volume das precipitações em importantes áreas produtoras, há registro de alongamento do ciclo da cultura em virtude de ondas de frio”, diz a superintendente de Informações da Agropecuária da estatal, Candice Romero Santos.

No caso do milho verão, a produção esperada é de 26,5 milhões de toneladas (+5,7% ante 2022). “Os ganhos só não são maiores em virtude dos problemas climáticos do Rio Grande do Sul”, diz a estatal. Para a segunda safra de milho (safrinha), a Conab espera aumento de área e de produtividade, podendo chegar a 95 milhões de toneladas (+10,6%). A Conab informa que as chuvas também atrasam o início do plantio da safrinha, atualmente em torno de 10,7% de área plantada. No total, a estatal estima a produção de milho no Brasil em 2022/23 em 123,7 milhões de toneladas, 9,4% maior que a do ciclo passado.

Ainda conforme o 5º levantamento de safra da Conab, a produtividade obtida nas lavouras de feijão 1ª safra compensou a menor área cultivada e a produção dos três tipos da leguminosa está estimada em 994,2 mil toneladas. O plantio da 2ª safra do grão já começou em Santa Catarina e Paraná, e a semeadura da 3ª deve ter início no final de abril. Segundo a estatal, a produção total de feijão deve se manter estável em relação ao ciclo passado, próxima de 3 milhões de toneladas. Já no caso do arroz, a colheita está estimada em 10,2 milhões de toneladas.

Para o algodão, a estimativa é de uma produção de 3 milhões de toneladas da pluma, volume 19,2% maior que na temporada anterior. Em relação ao trigo, a colheita foi atualizada para 10,6 milhões de toneladas, crescimento de 37,4% em relação à safra de 2021.

A Conab informou que, com exportações aquecidas de milho, os estoques iniciais da temporada 2021/22 foram ajustados para 7,9 milhões de toneladas e consideram a atualização dos números de produção de carnes do IBGE, “visto que possuem influência significativa na demanda nacional do cereal”.