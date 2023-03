Com 121,4 mil unidades, o maior número para o mês desde 2014, a produção de motocicletas em fevereiro teve alta de 13,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Frente a janeiro, fevereiro, mês com menos dias úteis, mostrou queda de 1,2%.

O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 13, pela Abraciclo, a entidade que representa as montadoras de motos instaladas no polo industrial de Manaus (AM). No primeiro bimestre, a produção somou 244,3 mil motocicletas, com aumento de 28,1% em relação ao mesmo período de 2022.

“Apesar do menor número de dias úteis devido ao feriado de Carnaval, todas as unidades fabris operaram normalmente em fevereiro e aceleraram o ritmo de produção”, disse o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, ao comentar os números.

Foi o melhor primeiro bimestre em dez anos. “Com a tendência de alta nos próximos meses, vamos em busca do equilíbrio entre oferta e demanda com os consumidores”, afirma Fermanian.

Para este ano, a previsão da Abraciclo é que a produção totalize 1,55 milhão de motos, o que corresponde a um crescimento de 9,7% na comparação com 2022.