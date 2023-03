A produção industrial dos Estados Unidos ficou estável em fevereiro, na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira, 17, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado veio de acordo com a previsão de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal .

O dado de janeiro ante dezembro foi revisado de estabilidade para alta de 0,3%.

O Fed ainda informou que a taxa de utilização da capacidade instalada ficou estável em 78,0% em fevereiro ante janeiro.

O dado do mês passado também foi revisado, mas para baixo, de 78,3% para 78,0%.

A previsão de analistas era que a taxa permanecesse em 78,3%, o que significaria estabilidade, considerando o dado não revisado.