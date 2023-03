Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), abrirá, na próxima semana, inscrição para produtores interessados em receber mudas de morango da variedade San Andreas. As inscrições serão nos dias 28, 29 e 30 de março, na sede da SMAG, localizada na Rua Kazimiera Szymanski, 67 – Porto das Laranjeiras.

O produtor interessado em se inscrever deve apresentar o Cadastro de Produtor Rural (CAD/PRO) de Araucária. Todos que comparecerem nestes dias serão cadastrados. Após a inscrição será realizado uma triagem, deferindo a quantidade de mudas que serão entregues, mediante as visitas feitas em 2022 e 2023, e quantidade de produtores inscritos. A entrega das mudas está prevista para ocorrer entre junho e julho.

Essa iniciativa visa complementar a renda dos produtores rurais e incentivar a produção no município. Segundo a SMAG, a produção de morangos tem sido um meio importante para os produtores complementarem sua renda no campo e até mesmo viverem apenas da renda do Morango.

Fomento do Morango

Além disso, a SMAG realiza anualmente o programa de “Fomento do Morango”, que tem como objetivo apoiar a produção de morangos na região. O programa é regulamentado por lei e consiste na aquisição de mudas de morango por meio de licitação.

Os produtores interessados em participar do programa de Fomento do Morango devem se inscrever durante o período indicado e estar devidamente cadastrados como produtores rurais no CAD/PRO.

Após a inscrição, é realizada uma triagem para selecionar os produtores que receberão as mudas de morango. O número de mudas por produtor depende da quantidade de produtores inscritos no programa e costumam ser entregues entre junho e julho, permitindo que os produtores se preparem para o plantio. A equipe responsável pelo programa também faz visitas às propriedades dos produtores para avaliar a produção e prestar assistência técnica, auxiliando e tirando dúvidas.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Araucária busca incentivar o desenvolvimento da produção agrícola na região e contribuir para a melhoria da economia local.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas. Mais informações pelos telefones: (41)3614-7531 ou (41) 992457321 (Whatsapp).