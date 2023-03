Divulgação Tuicial

A linha de atuação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) com as mulheres é uma diretriz do governador Carlos Massa Ratinho Junior e se baseia no fortalecimento de negócios femininos ou com protagonismo feminino. Uma das principais ferramentas é o programa Empreendedoras do Sul. Em dois anos, que se completam no próximo dia 08 de março de 2023, ele já destinou R$ 226 milhões no Sul, sendo R$ 88,8 milhões só no Paraná. É a primeira matéria de uma série especial da Agência Estadual de Notícias sobre o Mês das Mulheres.

O programa Empreendedoras do Sul é direcionado a empresas de diferentes portes que tenham ao menos 40% do seu capital social de sócias mulheres. As microempreendedoras individuais e pessoas físicas podem ter o apoio através de parcerias do banco com outras instituições que atuam com programas de microcrédito, como as cooperativas. A política conta com redução de juros e atendimento personalizado.

“O Empreendedoras do Sul é uma das metas de impacto social do banco. Entendemos que também é nosso papel fomentar o empreendedorismo feminino nas empresas. O apoio, via crédito, é um mecanismo importante neste contexto”, afirma o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

A Gráfica Tuicial, de Cascavel, no Oeste do Paraná, é um exemplo do apoio e incentivo. A parceria com o BRDE é antiga e já ajudou a empresa a mudar de sede, expandir a produção e, durante a evolução, fortalecer a presença de mulheres em cargos de decisão. O BRDE acompanhou a trajetória da companhia desde o começo e nos últimos anos liberou mais recursos dentro da linha de financiamento exclusiva.

Em 45 anos de existência, a empresa, que atua com embalagens, materiais promocionais e editoriais (livros e revista), transformou sua equipe. “Quando assumi, em 1996, pouquíssimas mulheres ocupavam cargos de liderança na Tuicial. Hoje, na alta diretoria, somos a maioria: um homem e duas mulheres. Além disso, 40% do nosso quadro de lideranças é representado por mulheres, um número que tende a crescer, visto a competência das profissionais da nossa equipe”, relata Deyse Paula Fortunato Álvares, diretora Administrativa Financeira da Tuicial.

Na Gráfica Tuicial, a mudança de postura e o financiamento exclusivo para investimentos resultou em maior produtividade, graças a políticas de incentivo. “O BRDE sempre foi um parceiro muito importante pra nós, da Tuicial, desde quando mudamos nossa sede da área central da cidade para a área industrial. Foi do BRDE o financiamento que possibilitou ampliar nossa estrutura física e crescer muito em faturamento, produtividade e qualidade. Agora o mais recente resultou no nosso parque solar, unindo equidade e desenvolvimento sustentável”, conta.

Além dos R$ 88,8 milhões para o Paraná, foram destinados R$ 96,2 milhões no Rio Grande do Sul e R$ 41,6 milhões em Santa Catarina. Para solicitar o financiamento, as empresas devem acessar o site www.brde.com.br.