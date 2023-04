Divulgação/Assessoria de Imprensa

O City Center Outlet Premium – Grupo Tacla abre nesta semana sua primeira programação de Páscoa – ‘Jardim Secreto do Coelho’. A criançada vai se divertir construindo Mini Terrário, se deliciar na Caça aos Ovos e fazer muitas fotos com o Coelho e seus amigos do Alice no País das Maravilhas.

Na quinta-feira (06), inicia uma atividade exclusiva de Mini Terrário. O charme são as casinhas, tocas, cogumelos e coelhos feitos de argila de porcelana a mão pela artesã Evelyn Passos de Campo Largo. A ideia é aprender brincando, as crianças vão entender melhor como a natureza se renova quando é bem cuidada por todos.

A Páscoa que é considerada um momento de renovação e de ressignificar a vida é a data ideal para abordar esse tema junto ao público infantil. “Por isso queremos convidar as famílias junto com seus pequenos a se reconectar com a natureza, algo fundamental para a formação de cidadãos conscientes e participativos”, diz a gerente de Marketing do City Center, Fernanda Hickson, frisando ainda que é “fato que amamos e protegemos aquilo que nos é familiar, portanto, é importante que as crianças tenham momentos de conexão com o meio ambiente, brincar ao ar livre e contemplar toda vida natural”.

Caça aos Ovos

Já no sábado (08/04), o City Center promove a tradicional ‘Caça aos Ovos’. Com a participação dos personagens do Alice no País das Maravilhas, as crianças inscritas com antecedência pelo App Podi vão garantir suas vagas. Serão 50 vagas e as inscrições estão abertas.

Ovos Premiados

No domingo (09/04), os adultos também podem ganhar prêmios das lojas participantes. A partir das 14h, ovos premiados serão escondidos em todo o Outlet, quem encontrar precisa seguir as regras para resgatar o prêmio.

Os clientes podem encontrar camisetas da Levi’s, moletom da Columbia, voucher com descontos adicionais (Traymon, Kelf, Toni Toys e Up Kids), prêmio surpresa da marca Fila, garrafas de vinhos e espumantes da Vinho Br, caneca térmica da The Coffee, cerveja artesanal da RivaBier e até um tênis da Reebok.

Regra: Seguir o perfil do City Center Outlet Premium, o perfil da loja que está premiando e postar no Story do Instagram marcando os dois para garantir a retirada.

Serviço:

Páscoa City Center Outlet – Jardim Secreto do Coelho

Atividades de 06 a 09 de abril.

Oficinas de Terrário – De 06 a 08 de abril – das 13h às 18h.

Caça aos Ovos – Dia 08/04 – das 14h às 15h30. Inscrições abertas pelo Aplicativo Podi. Limitado a 50 crianças.

Ovos Premiados – Dia 09/04 – a partir das 14h.