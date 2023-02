O Boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 6, mostrou relativa estabilidade no cenário de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023. A mediana para a alta do PIB em 2023 passou de 0,80% para 0,79%, contra 0,78% há um mês. Considerando apenas as 32 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 passou de 0,82% para 0,70%.

Apesar de não ter sido divulgado ainda, o PIB de 2022 não faz mais parte do Boletim. Para 2024, o Relatório Focus mostrou estabilidade na perspectiva de crescimento do PIB em 1,50%, mesma projeção de um mês atrás.

Para 2025, a mediana continuou em 1,89%, contra 1,90% de quatro semanas antes. O Boletim ainda trouxe a estimativa para 2026, que está em 2,00% há 47 semanas.

Déficit nominal

A projeção para o déficit nominal em 2023 melhorou de uma semana para a outra no Boletim Focus. A mediana deficitária passou de 8,45% para 8,10% do PIB este ano. No Relatório, a projeção de déficit primário em 2023 continuou em 1,10% do PIB, de 1,20% quatro semanas antes.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Em relação ao indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2023, a estimativa aumentou de 61,40% para 61,45% do PIB, de 61,95% há um mês.

Déficit em c/c

Os economistas do mercado financeiro aumentaram a estimativa de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos para 2023 no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. A mediana deficitária para este ano passou de US$ 46,00 bilhões para US$ 47 bilhões, de US$ 46,55 bilhões um mês atrás

Para a balança comercial, a projeção continuou em US$ 57,60 bilhões, contra US$ 56,61 bilhões há um mês. Para 2024, a mediana passou de US$ 52,40 bilhões para US$ 53,90 bilhões, de US$ 52,40 bilhões há quatro semanas.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o rombo em transações correntes este ano. A mediana das previsões para o IDP em 2023 permaneceu em US$ 80,00 bilhões, mesmo valor esperado há quatro semanas.