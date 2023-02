Neste mundo atual onde nós nos desenvolvemos diariamente, precisamos cada vez mais do domínio das línguas estrangeiras, pelo que depois de melhorar seu inglês, pode acrescentar mais uma língua ao seu aprendizado.

Porque é que o primeiro é melhorar o seu inglês? Pois basicamente devido à alta procura de pessoal para trabalhar com o conhecimento aprimorado desta língua.

E é que se você parar um segundo só para pensar quantas pessoas no mundo é que falam esta língua, verá que por volta de mil quatrocentos milhões de pessoas falam inglês a dia de hoje no planeta.

Se só este argumento não o convence, pois tenha muito em conta também que o inglês é a língua franca usada a nível de negócio quando as pessoas envolvidas falam todas elas línguas diferentes.

Mas, que será isto de língua franca? Pois, é a língua que é escolhida para que todos os interlocutores se possam comunicar, uma vez que todos eles falam línguas diferentes.

Com o domínio do inglês, você vai conseguir se comunicar nos cinco continentes, primeiro por ser uma língua falada em pelo menos um dos países que compõem cada um destes continentes, e segundo, por ser esta uma língua que, de alguma forma, é fácil de aprender e perceber.

Mas afinal, porque é que você deve aprender línguas estrangeiras?

Quando você só domina a sua língua materna vive condenado, de alguma maneira, a permanecer, se desenvolver, trabalhar e viver no local, ou país onde nasceu, tendo só a possibilidade de se deslocar para os países onde se fale a mesma língua que você fala.

Mas atenção, espere aí!

Mesmo dentro da sua mesma cidade e país, se você quiser progredir na sua profissão, nos seus estudos e, obviamente, no seu trabalho, então terá de aprender outras línguas que lhe deem um valor maior a façam de si um profissional realmente cativante, aos olhos das empresas.

Ora bem, chegado o momento de você decidir qual é a língua nova que vai aprender, deve ter em conta vários aspectos para tomar a melhor decisão e não perder o seu tempo.

O que é que você deve ter em conta para escolher uma língua?

Se você unicamente tem no seu conhecimento a sua língua materna e quer ampliar o seu leque de línguas aprendidas, então deve fazer a escolha tendo em conta os seus propósitos:

Trabalho

Muitas vezes, escolhemos uma língua estrangeira, e até ficamos apaixonados por ela ao momento de a conhecer e aprender, porque temos uma oportunidade de trabalho que nos exige ter domínio desta língua.

Imagine que você vai trabalhar no setor da moda francesa, então o mais conveniente para si, mesmo além de saber falar inglês, é aprender a língua francesa, nem que seja os níveis iniciais.

Saber falar francês lhe dará a oportunidade de ser eleito para ir a França a reuniões com clientes, ou possíveis clientes, ver desfiles de moda, ou até para concretizar negócios.

Facilidade

No caso de você só saber a sua língua materna, pois o ideal é que adquira uma língua que seja uma mais-valia para si, para os seus estudos e para o seu trabalho, mas também uma língua que seja fácil de aprender para si.

Porque é que isto é importante? Porque a dificuldade no aprendizado de uma língua o pode levar a se sentir desmotivado e sem vontade nenhuma de continuar.

Se você fala português, se calhar poderia começar pelo espanhol ou pelo italiano, ou também pelo inglês, que de certeza já viu alguma coisa na escola, mas seria muito difícil começar pelo japonês que não tem nada a ver com a sua língua materna.

Tempo

Sabe de quanto tempo dispõe para aprender uma nova língua? Sabe o esforço e o tempo diário que lhe deve dedicar ao estudo?

Este tema do tempo pode ser um bocadinho incómodo e, por vezes, até esquecido, mas comece também por marcar na sua agenda semanal o tempo que lhe dedicará ao estudo, não tem de ser demasiado, mas com uma hora por dia verá grandes avanços em pouco tempo.

Então, galera, finalmente há interesse no aprendizado de uma nova língua? Veja então quais são as mais pedidas no mundo profissional.

Os 5 idiomas mais importantes no mundo profissional

As listas dos idiomas mais pedidos no mundo profissional não são rigorosas, lembre-se de que cada setor económico e cada continente ou país tem as suas prioridades, pelo que isto é só uma sugestão de acordo aos idiomas mais pedidos ultimamente no âmbito profissional.

Inglês

É a língua com maior procura por ser a mais fácil de aprender a nível gramatical e a nível fonético.

Também é verdade que pode haver vários sotaques do inglês, como acontece com todas as línguas, mas em linhas gerais, os mais usados são o inglês americano e o inglês britânico.

O inglês é a língua franca a nível mundial em questões de negócios, mas é verdade que no mundo asiático não há muito interesse no aprendizado desta língua.

Chinês Mandarim

Nos últimos anos a indústria chinesa tem avançado muito a nível mundial, ora por ter preços muito mais baratos nas suas mercadorias, ora por conseguirem fazer quase tudo o que lhes é pedido.

Aprender chinês mandarim precisa muito do seu esforço, tempo e dedicação, mas também é verdade que uma vez que consiga dominar um pouco a língua terá opções de trabalho incríveis, quase sempre relacionadas com a importação e exportação de produtos.

Espanhol

O espanhol é a língua que falam muitos países da América, a Espanha dentro da Europa e a Guiné Equatorial dentro da África, pelo que você terá poder de comunicação em três continentes.

De igual forma, se você quiser orientar o seu negócio para os Estados Unidos, por dar um exemplo, também o poderia fazer em espanhol por eles terem por volta de 53 milhões de habitantes de língua espanhola.

Alemão

A Alemanha conta com uma grande produção de carros e produtos farmacêuticos, pelo que oferece grandes oportunidades de trabalho ter o conhecimento desta língua germânica.

Também pode ter em conta que não só a Alemanha fala alemão, mas também Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Liechtenstein.

Português

Com a sua língua materna já leva a quinta parte do caminho andado, e é que com o português você também se pode comunicar em três continentes: América, Europa e África.

O português está a ser uma língua em expansão, especialmente dentro do continente americano onde o Brasil se tem desenvolvido a nível comercial.

Não demore em se decidir, aprender outra língua será sempre uma mais-valia para si e para o seu futuro.