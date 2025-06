Foto: PMPR

Quase 24 mil inscritos fizeram as provas objetivas e discursivas da primeira fase do concurso público para soldado da Polícia Militar do Paraná (PMPR) na tarde deste domingo (29). O certame oferece 2 mil vagas e salário inicial de até R$ 6.101,87. A organização é do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As provas foram aplicadas em 38 locais no Paraná, distribuídos nos municípios de Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Paranaguá, Pato Branco, Umuarama e Campo Mourão.

O acesso aos locais de prova foi permitido a partir das 12 horas, com fechamento dos portões às 12h45, sendo obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, cartão de convocação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Segundo informações da PM, alguns candidatos foram impedidos de entrar por irregularidades, como a ausência de documento físico. Também era proibido portar documentos digitais, cópias autenticadas, aparelhos eletrônicos, bonés, chapéus, óculos escuros e armas de qualquer tipo, inclusive por agentes de segurança, sob pena de eliminação.

Segurança do concurso para soldado da Polícia Militar do Paraná

A PMPR atuou de forma integrada, intensificando suas ações de policiamento ostensivo, para assegurar que a banca examinadora executasse o concurso público com plena lisura, segurança e isonomia, garantindo a tranquilidade nesta importante etapa do processo seletivo.

Para o Diretor de Gestão de Pessoas da PMPR, coronel Eleandro Azevedo, o concurso para soldado da Polícia Militar do Paraná representa uma importante ação do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e do Comando-Geral da Corporação, com vistas ao recompletamento do efetivo da PMPR. “O concurso possibilitará, futuramente, que mais policiais militares estejam em atendimento direto ao cidadão paranaense, reforçando as ações e operações de segurança pública por parte da PMPR”, acrescentou.

Os aprovados nesta fase do o concurso para soldado da Polícia Militar do Paraná ainda passarão por exame de capacidade física, avaliação psicológica, exame de sanidade física e investigação social. Ao final, os candidatos serão encaminhados para o Curso de Formação de Praças da PMPR, nas regiões escolhidas no momento da inscrição, sendo: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa ou Cascavel. Após o processo de formação, os policiais militares serão distribuídos por todas as regiões do Paraná, conforme previsão do certame.