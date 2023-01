Pixabay

Pesquisa recente da plataforma de vendas de publicidade Magnite aponta que 79% dos usuários de serviço de streaming aceitam publicidade durante as apresentações se isso se refletir na redução da mensalidade paga no final do mês. Outro dado relevante para o mercado publicitário é que o público de streaming é favorável a conhecer novos produtos por meio de anúncios, revelou a pesquisa.

“A publicidade fica de olho nos costumes da sociedade. E avança para onde há alta concentração de pessoas. O YouTube foi um dos primeiros a inserir propaganda, uma vez estabelecido certo domínio e quantidade de público. Facebook e Instagram seguiram o mesmo caminho. Essas plataformas possuem público, o bem mais valioso da publicidade”, observa Juliana Selenko, CEO da Use Mais. A empresa criou uma plataforma chamada Assista Mais que é um grande guia de streaming gratuito para auxiliar o público a encontrar filmes, séries, documentários e reality shows favoritos.

Outras plataformas agora seguem a tendência das redes sociais, acrescenta Juliana. A Globoplay anunciou um formato de anúncio inovador em que a publicidade aparece quando um vídeo é pausado pelo usuário. Disney+, Hulu e Pluto avançam nessa mesma direção. Algumas querem compensar perdas, outras querem entrar de forma mais agressiva e barata no mercado. Desde novembro passado a Netflix já oferece planos que variam entre R$ 55 e R$ 18,90, sendo este mais barato com menor resolução e inserção de cerca de 5 minutos de publicidade.

Outro aspecto favorável à publicidade no streaming é que os anúncios gerados nas plataformas podem ser clusterizados, direcionados para os usuários dependendo de seu histórico de compras, tipo de filme assistido, horário, etc.

A publicidade está mudando sua rota para os serviços over the top (OTT), mídia que faz distribuição de conteúdo pela internet, por causa de um crescente ajuste entre o mercado e os consumidores. “Assim como foi preciso entender que a televisão e o cinema migraram para o streaming e para um novo modelo de consumo, agora é preciso compreender que as plataformas de streaming não poderão abandonar o suporte das propagandas, caso queiram continuar ativas e lucrativas no mercado.”

