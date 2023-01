O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu mais um passo em sua sucessão após a mudança no governo federal, com a nomeação de quatro novos membros para seu Conselho de Administração. Os novos membros foram nomeados pelo próprio Conselho de Administração, na quinta-feira, 19.

Entre os novos membros estão a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira e o engenheiro Carlos Nobre, cientista especializado em mudanças climáticas, integrante do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas. Seus nomes já haviam sido anunciados pelo futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que ainda não foi nomeado.

Os outros dois novos membros nomeados na quinta-feira, 19, são o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, integrante da equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o advogado Jean Keiji Uema, da equipe do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Segundo o BNDES, os quatro novos conselheiros foram nomeados nas vagas abertas após a renúncia, na segunda-feira, 16, de antigos membros do Conselho de Administração. Renunciaram aos seus cargos Fábio de Barros Pinheiro, Heloisa Bedicks, João Laudo de Camargo e Sonia Consiglio, todos nomeados na gestão anterior do BNDES.

Na semana passada, o Conselho de Administração do banco de fomento deu posse a quatro novos diretores – de um total de oito já anunciados por Mercadante. Foram nomeados para a nova diretoria o ex-presidente do Banco do Brasil (BB) Alexandre Abreu, o ex-presidente da Embrapii José Luis Gordon, o ex-ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU) Luiz Navarro e o ex-ministro do Planejamento e da Fazenda Nelson Barbosa.