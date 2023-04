As flutuações de preços são características de investimentos de risco, tais como as criptomoedas. Quando estas não são tratadas adequadamente, pode resultar em perdas substanciais por parte dos investidores. É por isso que o monitoramento dos indicadores dos movimentos de preços é uma parte crucial da estratégia de investimento.

Ainda assim, em um mercado altamente especulativo, ele não garante um guia absoluto para decisões prudentes. Às vezes a abordagem deve ir além dos números – ou seja, fazer a coisa certa como a situação exige. Mas os novos negociantes podem ainda não entender todo o processo. Em tempos críticos, como quando o preço do bitcoin cai, eles podem não saber o que fazer.

Isso parece intrigante, mas não é inusitado. Os investidores que não têm algum conhecimento e experiência podem ficar presos durante as oscilações drásticas de preços. Ou pior, eles podem sofrer com a perda de possíveis ganhos porque não conseguem desenvolver seus interesses. Este é um dilema que os futuros negociantes de criptomoedas devem evitar a todo custo. As perdas nunca podem ser enfatizadas e devem servir como uma linha de base na elaboração de estratégias apropriadas.

Talvez se lhe perguntassem agora o que fazer quando o preço do bitcoin estiver caindo, sua resposta poderia não ser suficientemente sólida. Para lidar com esta situação, você tem que aprender com os especialistas do setor. Os seguintes fatos apresentam a posição deles sobre o assunto.

Como está o desempenho do Bitcoin no mercado das criptomoedas?

Em fevereiro de 2023, o Bitcoin estava pairando acima de US$ 23.000. Houve quedas entre os dois períodos, causadas por algumas ações relacionadas à criptomoeda. Uma delas é a proibição da China de atividades criptográficas no país, que afetou a indústria de certa forma Desde que esta medida foi imposta, o preço do bitcoin lutou com as oscilações de preços até voltar a sua posição atual.

Este cenário não é incomum. O Bitcoin passa por tais oscilações drásticas de preços mesmo em dias normais. Afinal de contas, é um bem altamente especulativo. Mas os investidores não ficam desprovidos de pistas, pois existem fatores específicos que podem afetar os movimentos de preços. A demanda do mercado e as mudanças regulatórias estão entre os indicadores. A maioria dos especialistas sugere que os investidores devem prestar atenção a esses assuntos, pois são eles que monitoram seus ativos. Esta é a própria natureza do comércio em uma indústria competitiva que está em constante evolução.

O que a queda de preços significa para os investidores?

Para qualquer investidor que queira se aventurar no setor das criptomoedas, o manuseio das oscilações de preços deve fazer parte da estratégia de investimento. Mas é claro, os investidores também têm que entender o que significa uma determinada trajetória de preços. Quando o preço do Bitcoin cai, qual é o significado essencial para os investidores e o que precisa ser feito? Para um especialista em finanças, o recente declive visto no movimento do preço do bitcoin não é motivo de preocupação. As quedas são uma parte natural do mercado, e é a forma como os investidores as administram que determinaria os resultados.

Os especialistas recomendam frequentemente manter os investimentos em criptomoedas abaixo de 5% da carteira. Isto salvaguarda os interesses dos investidores que ainda estão se ajustando à natureza do mercado. Muitos participantes estão seguindo essa regra, e ela funciona em seu benefício. Volatilidade é algo com o qual os jogadores do setor têm que lidar, porque é assim que todo o negócio funciona. E desde que os investimentos em criptomoedas não atrapalhem outros objetivos financeiros, os riscos podem ser mais gerenciáveis.

Além disso, os comerciantes devem ser muito cautelosos em relação à plataforma que escolhem para negociar, pois podem acabar sendo vítimas de um golpe cruel. Além disso, como iniciante, eles devem ser capazes de tirar proveito de todas as ferramentas de negociação possíveis. O Crypto Genius é uma plataforma que combina ferramentas de negociação seguras e valiosas. Claro, existem muitos exemplos, mas este é uma ótima maneira de começar.

Se a queda da criptomoeda incomodar os investidores, eles podem estar jogando na sua zona de conforto, de acordo com um especialista financeiro. A regra é investir uma quantia que você pode se dar ao luxo de perder. Uma queda repentina não significa automaticamente que você está perdendo. No lado positivo, pode ser um desafio encontrar a abordagem certa para proteger sua posição. Você pode reconsiderar estratégias à medida que avança e espera por movimentos favoráveis de preços. Alocar seu fundo de criptomoedas ou diversificar sua carteira pode ser considerado para se adaptar ao mercado em constante mudança.

O que está prejudicando a evolução do Bitcoin em períodos recentes?

Investidores de curto prazo têm sido observados vendendo suas participações, quando o preço do bitcoin cai. Esta reação havia desvalorizado o valor da criptomoeda, de acordo com uma empresa de análise de blockchain. Embora tais flutuações sejam esperadas, o incidente recente é algo fora do comum, porque todos estavam assumindo que o mercado estava amadurecendo. Sob essa suposição, as oscilações de preços devem ser menos frequentes e severas.

A queda recente foi causada por vários fatores, incluindo a excitação com as moedas de baixa qualidade e a mais recente repressão aos serviços de criptomoedas na China. As diferentes respostas dos usuários também acumularam e afetaram a estabilidade geral do ativo.

Mas como outros crashes de mercado, este não deve causar pânico entre os investidores. Como observa um especialista financeiro, manter seus investimentos em menor escala pode ser a chave para lidar com a volatilidade.

O que os potenciais investidores devem ter em mente?

Investir em criptomoedas requer uma abordagem diferente daquela do mercado de ações tradicional. Os possíveis investidores têm que entender os protocolos a fim de ter um bom desempenho no setor. Eles devem esperar flutuações de preços e estar preparados para alta volatilidade à medida que avançam. Não há nada com que se preocupar quando você investe apenas uma quantia que se sente confortável em perder. É também uma boa ideia garantir sua poupança de emergência e aposentadoria, antes de comprar qualquer criptomoeda. Quando o preço de um ativo como o bitcoin cai, a decisão sobre o que fazer geralmente é um juízo de valor. Se você não tem experiência prévia, então você tem que adotar a mesma abordagem que os jogadores veteranos.

Nota de Risco:

As criptomoedas são ativos altamente especulativos e arriscados para se investir. É vantajoso estudar o mercado antes de se juntar aos outros investidores. Você tem que considerar os fatores que causam os movimentos de preços, pois isso afetaria em grande parte seus resultados comerciais. Quando você sofre quedas repentinas, você tem que explorar possíveis estratégias que poderiam proteger seus interesses financeiros.

Embora as oscilações de preços possam ser um pouco intimidadoras e desafiadoras, elas acabam fazendo de você um investidor ainda mais sábio. O fato de que existem mais de 200 milhões de usuários de criptomoedas no mundo todo simplesmente significa que a indústria está servindo como um bom local para o crescimento de ativos, em vez de uma plataforma perdedora para os investidores.