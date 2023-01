A conta de luz começou o ano mais barata, com queda média de 0,16%, registrada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de janeiro, conforme os dados divulgados nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o grupo Habitação subiu 0,17% no IPCA-15 de janeiro, abaixo do 0,40% de alta registrado em dezembro.

Segundo o IBGE, um dos destaques na queda na energia elétrica residencial foi a revisão tarifária residencial em uma das concessionárias que prestam serviços de distribuição no Rio, em vigor desde 15 de dezembro. Com isso, a energia elétrica residencial caiu 4,82% na região metropolitana fluminense.

Também houve queda de 1,32% nos preços do gás de botijão. Por outro lado, o gás encanado subiu 7,09%, por causa dos “reajustes de 9% das tarifas no Rio de Janeiro (3,64%), em vigor desde 1º de janeiro, e de 10,90% em São Paulo (10,90%), a partir de 10 de dezembro”.

Segundo o IBGE, o aumento de São Paulo não havia sido apropriado no IPCA-15 de dezembro e, por isso, “foi incorporado integralmente no índice de janeiro”.

O IBGE apontou ainda alta de 0,75% na taxa de água e esgoto, “consequência dos reajustes de 14,62% em Belo Horizonte (5,85%) e de 9,51% em Brasília (3,80%), ambos a partir de 1º de janeiro, e de 10,15% em Belém (4,32%), a partir de 28 de novembro”.