Após um exercício anual de revisão dos cálculos, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos alterou a variação nas vendas no varejo em março ante fevereiro para uma queda de 0,6%. Originalmente, o órgão havia informado uma redução de 1,0% no indicador.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano também foram revisadas, de uma queda de 0,8% a uma contração de 0,4%.