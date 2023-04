Com base em estatística própria, a Plataforma Nobis estima que apenas 15% das empresas do Paraná se encontram em estágios de maturidade nos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), e o cenário nacional pode ser ainda mais tímido. Em alguns setores, o ESG ainda é­­­ desconhecido.

Com o objetivo de identificar os estágios em que as empresas brasileiras se encontram, a Plataforma Nobis desenvolveu uma metodologia de análise capaz de identificar de maneira objetiva os níveis de maturidade em ESG.

A ferramenta Quizz Rota ESG pode ser respondida gratuitamente pelo link https://www.esg.nobisapp.com.br/paginas/rota-esg. Os gestores podem, em menos de 7 minutos, fazer um diagnóstico bastante completo e receber orientações sobre o momento da empresa a partir de indicadores ESG.

Depois de responder ao quizz, o respondente da empresa recebe por e-mail a pontuação atingida, com informações sobre os pontos em que a empresa se encontra. Também são enviadas pelo menos quatro orientações objetivas sobre como a empresa pode estabelecer os próximos passos para a implantação de estratégias de ESG na empresa. “Mais do que responder a um quizz, os gestores terão informações para saber se estão na rota ESG que seja capaz de gerar valor compartilhado para a empresa”, explica a CEO da Plataforma Nobis, Claudia Coser.

Entenda a implantação do ESG na empresa

Após o diagnóstico do estágio em que a organização se encontra em relação aos quesitos ESG, é preciso que as lideranças estejam dispostas a avançar rumo à implementação, o que pode envolver mudanças culturais e estruturais. “Em síntese, as empresas precisam saber como transformar investimentos em ESG em resultados efetivos. Dessa maneira, é preciso equilibrar o tripé: Planeta, Pessoas e Perenidade das empresas”, sugere a especialista.

Algumas sugestões para quem está iniciando nessa jornada são buscar profissionais especialistas com experiência em ESG; definir diretrizes sobre o que realmente a empresa deseja alcançar com o ESG e em quais indicadores deverá concentrar esforços; desenvolver indicadores e metas adaptados à empresa e jamais copiar indicadores que não são adequados ao negócio e ramo de atividade.

A Plataforma Nobis está na dianteira dessas transformações. “As empresas podem estar em estágios diferenciados, afinal, não se faz ESG do dia para a noite. De toda forma, é fundamental saber onde se quer chegar com o ESG, e dar os passos na direção certa. E fazer um diagnóstico realista dos critérios ESG é um passo importante na definição da rota”, explica a CEO da Plataforma Nobis.

Sobre a Plataforma Nobis: Atua na implementação de práticas ESG (princípios de meio ambiente, social e governança) em empresas de médio a grande porte, a exemplo da BASF e da Cargill. Conta com uma rede de mais de 60 especialistas responsáveis por gerar impacto ESG, prestando serviços que vão desde a implementação de projetos socioambientais, passando pela comunicação adequada para social branding, certificação dos investimentos em impacto e consequente expertise (how-to-do) e autoridade para palestras, treinamentos, implementação e incorporação de projetos permanentes, formas de investimento privado, comunicação e certificação de ações ESG. É signatária do Pacto Global desde 2020 e comprometida com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos projetos que desenvolve, contando com a carta de Recomendação dos Escritórios das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS). É reconhecidamente sustentável e inovadora, sendo finalista do prêmio “Empresa Inovadora em Sustentabilidade”, organizada pela FIEP/SESI. Acesse a plataforma.