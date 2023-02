O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou hoje a nomeação de Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), como membro do colegiado. Lucchesi chega já no cargo de presidente do órgão.

Walter Baère, que presidia o Conselho de Administração, foi nomeado para compor a diretoria.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que foi nomeado na semana passada pelo Conselho, já havia anunciado a indicação de oito diretores.

Com a indicação, e nomeação, de Baère, a diretoria executiva do banco de fomento ficará completa – pelo estatuto, são dez membros na diretoria, incluindo o presidente.

A posse de Mercadante está marcada para a próxima segunda-feira, 6, na sede do BNDES, no Rio. O evento, às 10 horas, será concorrido, já que estão anunciadas terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Alckmin também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), recriado pelo governo Lula, e ao qual o BNDES voltou a ser subordinado.

Lula terá outra agenda no Rio na segunda-feira: à tarde, acompanhará o prefeito Eduardo Paes (PSD), numa inauguração.