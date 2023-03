O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta quinta-feira, 30, que a proposta do novo arcabouço fiscal terá tramitação célere no Congresso e que está confiante de que a regra fiscal será aprovada até junho.

As declarações foram dadas, no período da manhã, logo após reunião sobre o tema no Senado e antes da divulgação oficial da proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Randolfe afirmou que gostou muito da reação de líderes da oposição no Senado ao arcabouço fiscal. Disse ainda que, do ponto de vista da base parlamentar, está “tranquilo” com a aprovação da regra fiscal, que segundo ele, é fundamental para queda de juros e combate à inflação.