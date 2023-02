Marcello Casal Jr/ABr

A Receita Federal faz nesta segunda-feira (27), às 10h, no auditório do Ministério da Fazenda, Bloco P, uma coletiva de imprensa para anunciar as novas regras do Imposto de Renda 2023.

A coletiva será iniciada pelo Subsecretário de arrecadação, cadastros e atendimento, auditor-fiscal Mário Dehon e pelo Subsecretário de Gestão Corporativa, auditor-fiscal Juliano Neves e conduzida pelo auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2023.

O programa vai ser liberado no mesmo dia da abertura do prazo de entrega do imposto de renda, dia 15 de março. O prazo para a entrega vai até o fim de maio.