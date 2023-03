Agência Brasil

A Receita Federal informa que até às 17 horas desta quarta-feira (15) foram entregues 1.050.023 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF -2023, ano-base 2022. No Paraná, mais de 50 mil declarações já haviam sido entregues.



O prazo de entrega da declaração termina em 31 de maio. A Receita espera receber entre 38,5 milhões a 39,5 milhões de declarações até o final do prazo. A expectativa é de que cerca de 2,5 milhões de declarações sejam entregues no Paraná.



Até às 17h foram 2.215.062 downloads do programa do imposto de renda no site da Receita Federal.