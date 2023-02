Vice-presidente para Mercados e Bancos do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Dave Ramsden afirmou nesta quinta-feira, 2, que a recessão no Reino Unido “será mais suave do que as previsões indicam”. A declaração foi dada durante entrevista coletiva da instituição, que mais cedo subiu a taxa básica dos juros em 50 pontos-base, como esperado.

Ramsden disse que as previsões são um fator importante para a tomada de decisões, mas também lembrou que o BOE precisa lidar com os choques econômicos.

Também presente na coletiva, o vice-presidente para Política Monetária do BoE, Ben Broadbent, disse que a instituição espera que a inflação sobre os alimentos “se dissipe com o tempo”.