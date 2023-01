Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Casa China projeta um crescimento de 68% na venda de materiais escolares neste ano em relação a 2022, impulsionado, principalmente, pela demanda reprimida do ano passado. Boa parte das famílias acabaram não comprando o material completo em 2022 e, agora, terão que comprar mais itens da lista. Além disso, o crescimento também é o resultado de uma campanha agressiva nos preços e um mix diversificado de 5 milhões de itens. Outra estratégia da empresa para atrair os consumidores é o parcelamento em até 12x sem juros.

Segundo o diretor da empresa, Douglas Nomura, a Casa China trabalha o preço de maneira muito agressiva, o que é fundamental para a categoria de materiais escolares. “A compra dos itens da lista coincide com um momento do ano em que as famílias estão com seus orçamentos mais apertados e a Volta às Aulas é uma das principais datas em nosso calendário, por isso nos preparamos sempre com antecedência para conseguir negociações especiais com os fornecedores e deixar os nossos preços ainda mais competitivos. Além disso, buscamos contemplar um mix completo para que todos os nossos clientes consigam concentrar as compras em uma única loja”, destaca.

Para facilitar as compras e a pesquisa pelos melhores preços, diversas lojas da Casa China possuem atendimento via WhatsApp – os números estão disponíveis em https://linktr.ee/casachina.