(Divulgação)

A temporada dos ovos de chocolate, que tradicionalmente começava após o Carnaval, já chegou aos corredores de alguns supermercados de Curitiba. Esse é o caso da rede Condor, que iniciou a montagem das parreiras de chocolate nas lojas do Condor Super Center, antecipando a Páscoa 2023.

A medida é uma ação do grupo que tem como meta atingir neste um crescimento de 5% em relação a 2022. De acordo com a rede, a antecipação é resultado de negociações com os fornecedores para colocar no mercado todos os lançamentos do mercado, tanto para as crianças quanto adultos, antes do Carnaval.

“Antecipamos a campanha de Páscoa do Condor para que nossos clientes possam se programar, pesquisar e escolher os chocolates com tranquilidade. Mesmo com as indústrias mantendo a quantidade de produção de 2022, conseguimos negociar uma quantidade 5% maior que no ano passado, o que vai aumentar as opções para os nossos consumidores”, destaca o diretor de operações da rede, Maurício Bendixen.

Conforme a assessoria do grupo, o mix da rede terá os ovos de chocolate licenciados, presenteáveis, zero lactose, zero açúcar, caixas de bombons e chocolates em barra.

Outra aposta da rede está nos itens consumidos com mais frequência na quaresma, que são os peixes, bacalhau, azeites e vinhos.

O endereço e o horário de funcionamento de todas as lojas da rede Condor podem ser consultados em www.condor.com.br.