José Fernando Ogura/SMCS

A rede de supermercados Super Muffato e a Fundação de Ação Social (FAS) se unem para mais um processo seletivo. Desta vez, para contratar 60 trabalhadores nas seguintes funções: operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de estacionamento, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha e balconista.

Não é necessário experiência para preencher as vagas, mas o candidato deve ter – no mínimo – o ensino fundamental incompleto.

O processo seletivo será dia 1/2, quarta-feira, no auditório da Rua da Cidadania Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Tatuquara), das 9h às 12h e das 13h às 16h. As senhas para atendimento serão entregues até 14h.

Documentos

Interessados devem comparecer ao local das entrevistas com documentos pessoais como RG e CPF. Não é obrigatório levar currículo.

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine, pelo telefone (41) 3250-7436.