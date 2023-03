Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Condor Jardim das Américas, em Curitiba, recebeu um investimento de R$ 50 milhões, com geração de 150 empregos. Em uma área de vendas de 3.200 m², o empreendimento segue uma arquitetura contemporânea minimalista, utiliza tecnologias sustentáveis e proporciona praticidade e conforto aos clientes. A inauguração será nesta quarta-feira (29), às 8h.

A rede se baseou em pesquisas e tendências de mercado para entregar um supermercado inteligente para a população. “Cada detalhe da loja foi pensado para se adequar à rotina, às necessidades e ao estilo dos nossos clientes. Escolhemos tudo com muito cuidado e critério, colocando o consumidor no centro de cada decisão, desde as cores utilizadas até a organização dos setores”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Entre essas funcionalidades aplicadas, estão os corredores largos e uma comunicação visual eficiente, que facilita a localização dentro da loja e ajuda o cliente a encontrar o setor desejado logo ao entrar no estabelecimento. “Tudo isso proporciona um ambiente agradável, amplo e bonito que transformam a ida ao supermercado em um momento prazeroso e de lazer”, destaca Zonta.

Ainda pensando na praticidade, o Condor Jardim das Américas conta com um estacionamento coberto e descoberto com capacidade para 2.500 vagas rotativas, além de setores estrategicamente incorporados, como o “Espaço Mundo Saudável”, que reúne grande variedade de produtos focados na saúde e em dietas especiais para pessoas com restrições alimentares. Esse setor segue a tendência da busca pela saudabilidade, que registrou crescimento de 33% entre 2015 e 2020 e deve crescer mais 27% até 2025, segundo levantamento da Euromonitor Internacional.

Outro setor que segue uma tendência de consumo é o “Espaço Monte seu Bar”, onde o cliente encontra um mix variado de bebidas, com cervejas tradicionais, premiuns e artesanais, acessórios e ingredientes para drinks. Um dos diferenciais do departamento é a comunicação visual moderna e informativa, com pontas de gôndolas digitais e informações aplicadas no mobiliário sobre as origens e características de cada bebida.

Já o setor de perfumaria foi projetado com características semelhantes ao estilo de free shop, com espaço mulher e espaço homem. O supermercado também conta com setores de mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais do Entreposto Condor, fiambreria, padaria e confeitaria.

Sustentabilidade

O novo Condor Jardim das Américas utiliza o Propano nos equipamentos refrigerados, um gás 100% natural, inofensivo à Camada de Ozônio e com baixíssimo GWP (Global Warming Potential). A tecnologia, desenvolvida pela Eletrofrio Refrigeração LTDA, carrega a chancela da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Já para otimizar o consumo energético, foi instalado um sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural, além dos tradicionais Domus Prismáticos na cobertura, que permitem a entrada de luz externa no ambiente e filtram os raios ultravioletas em até 98%.

Outro ponto que preserva os recursos naturais é a instalação do sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários.

Serviço

O Condor Jardim das Américas está localizado na Rua Dr. Brasílio Ferreira da Luz, 101 – Jardim das Américas, Curitiba – PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 22h e aos domingos, das 8h às 21h.