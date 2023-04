Reprodução/Condor

Para quem busca uma oportunidade de emprego, o Condor Super Center realiza uma ação de contratação nesta quinta-feira, dia 13 de abril, das 9h às 17h, no Hipermercado Condor Champagnat (Rua Martim Afonso, 2.800). Serão entregues 80 senhas de atendimento.

As vagas são para atendente de serviços financeiros, operador de caixa, fiscal de loja, repositor, zelador e auxiliar de cozinha. Todas as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

Os interessados devem ter acima de 18 anos e disponibilidade de horário. Para se candidatar a uma das vagas, devem estar com os seguintes documentos: