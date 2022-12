Divulgação/Assessoria de Imprensa

O sonho de 26 instituições beneficentes de encerrar o ano com a garantia de um valor significativo para as comemorações de Natal e para o planejamento de 2023 será realizado graças à Campanha Solidária Condor, que fará a entrega de R$ 520 mil para os representantes das entidades neste dia 15 de dezembro, às 9h30, no Condor Pinheirinho.

O valor da Campanha Solidária será entregue em forma de vales-compras, que podem ser trocados por alimentos, produtos de higiene e limpeza, bazar, roupas e eletros em qualquer uma das lojas da rede. A ação é viabilizada pelo Instituto Joanir Zonta e envolveu os clientes, a rede e os fornecedores em uma ação de responsabilidade social em que parte da venda dos produtos anunciados nos tabloides específicos da campanha foi revertida nos vale-compras da doação.

Com a edição deste ano, a Campanha Solidária Condor já doou R$ 5.879.848 milhões para 340 entidades. “A Campanha Solidária faz parte do calendário anual da empresa há 16 anos e já virou referência em ação social voltada para instituições beneficentes, o que é motivo de muito orgulho para nós e de gratidão a cada um que participa de alguma maneira da ação”, afirma a presidente do Instituto Joanir Zonta, Sandra Zonta.

Uma das instituições beneficiadas neste ano é o Socorro aos Necessitados, mantenedora do Lar de Idosos Recanto Tarumã, que cuida de aproximadamente 100 idosos, sendo que a maioria não possui família ou foram abandonados. “Vivemos de doações e da caridade das pessoas, por isso, recebemos com muita alegria e satisfação a notícia de que seríamos um dos contemplados pela Campanha Solidária Condor. Usaremos a doação para alimentos, produtos de higiene e limpeza e já iremos providenciar uma ceia mais farta e diferenciada aos nossos idosos, pois essa data tem um significado enorme para eles”, afirma o presidente Rui Alexandre Sabatke Gutierrez.

Já para a presidente da Apae de Mafra-SC, Anete de Fátima Woehl, receber esta doação é um grande presente de Natal, pois dá o respaldo e a tranquilidade de iniciar o ano com dinheiro no caixa para suprir as despesas do início de 2023. “Ficamos muito felizes porque o Condor é uma empresa que está há pouco tempo na cidade e reconhece o valor da Apae na comunidade. Já tivemos ajuda da rede em outras oportunidades e desta vez veio em época oportuna de Natal”.