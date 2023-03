Marcello Casal Jr/AB

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que os postos de abastecimento da Região Sul encerraram a primeira quinzena de março com o menor valor do País para os dois tipos de diesel. De acordo com o levantamento, o litro do diesel comum foi comercializado a R$ 5,81, após baixa de 4,07% se comparado a fevereiro, enquanto o diesel S-10 fechou a R$ 5,87, após recuo de 4,23%. No Paraná o diesel comum estava em R$ 5,72.



O etanol, por sua vez, foi comercializado na região a R$ 4,65, com aumento de 2,09%. Já o litro da gasolina fechou a R$ 5,67, após aumento de 9,26% ante o mês anterior. No Paraná o etanol valia R$ 4,22 e a gasolina R$ 5,71 na média.