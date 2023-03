(Divulgação)

A Certificação Edge (Excellence in Design for Greater Efficiencies) é uma nova certificação para edifícios sustentáveis que cresce cada vez mais no Brasil. O reconhecimento foi criado pelo International Finance Corporation, membro do Grupo Banco Mundial, a fim de incentivar a sustentabilidade em empreendimentos de diferentes tipologias, em países em desenvolvimento. A essência da certificação avalia três pilares: consumo de energia, consumo de água e a energia incorporada nos materiais. O selo global é concedido aos empreendimentos que apresentam redução de, pelo menos, 20% dos níveis de consumo de água, energia e energias utilizadas na fabricação de materiais empregados no projeto.

O projeto do EndeAvour Prime Offices – empreendimento do Grupo A.Yoshii que está sendo erguido na Rua Comendador Araújo, n.º 180, em Curitiba – ganhou o selo preliminar EDGE de construção sustentável. Este é o primeiro edifício corporativo da Região Sul a receber a certificação, reforçando os valores da A.Yoshii em sempre trazer inovação e tecnologia em termos de métodos construtivos, operacionais e de sustentabilidade.

Além do título, a certificação trará benefícios aos usuários do edifício, com a valorização do imóvel e redução nos gastos gerados nas áreas comuns, com fachadas e instalações mais sustentáveis, equipamentos de baixo consumo, sistemas de reuso de água e geração de energia fotovoltaica. A redução também estende-se às unidades privativas com sistemas internos de economia de água, com dispositivos redutores de vazão nos metais e vasos, tipologia de vidro e estruturas de paredes que garantem mais iluminação e melhor eficiência térmica, dentre outros.

O EndeAvour Prime Offices foi lançado em julho de 2022 e tem entrega prevista para 2026. A A.Yoshii iniciou a construção com eficiência de 20,77% em energia, 21,21% em água e 28,22% em energia incorporada de materiais. “A redução das despesas com água e luz é um atrativo para o cliente que percebe que terá menos gastos. O EndeAvour representa inovação e tecnologia. O projeto arquitetônico, assinado pelo escritório Baggio&Schiavon, apresenta conceito contemporâneo, dinâmico e que se encaixa idealmente na paisagem urbana da cidade. A construção da fachada garante um menor uso do ar-condicionado, visto que o tamanho de abertura em comparação com as paredes faz com que entre a quantidade ideal de luz e mais ar do ambiente externo”, explica o superintendente da A.Yoshii em Curitiba, Ricardo Kitamura. O EndeAvour ainda contará com sistema de reutilização da água, uso de lâmpadas LED em todas as áreas de convivência, materiais inteligentes de combate à evasão de água, instalação de placas fotovoltaicas que serão responsáveis por suprir 8% do consumo de energia total da edificação, que, por sua vez, foi projetada visando menor consumo de materiais e consequente inferior consumo de energia embutida de materiais.

“Delineamos nossos projetos visando oferecer atrativos inéditos e diferenciais exclusivos, com respeito ao prazo de entrega e uma qualidade acima da média do mercado. E, em nosso primeiro empreendimento comercial na capital, não seria diferente. O público curitibano é exigente e quer um projeto completo, que valorize com o passar dos anos”, finaliza o superintendente.