Entusiasta da causa ambiental, o Rei Charles III afirmou que o Brasil é “fundamental para a preservação do planeta”, durante conversa com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, à qual o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso. O monarca não teria entrado no mérito da troca da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro entre o Rei Charles III e o presidente do BB ocorreu em evento no Palácio de Buckingham, em Londres, com o objetivo de debater ações para combater as mudanças climáticas.

Foi uma espécie de prévia da COP-27, maior palco para o tema, que está sendo realizada no Egito.

Como não vai poder participar do evento, o rei promoveu essa reunião com mais de 200 políticos, ativistas e CEOs de empresas de todo o mundo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.