O Reino Unido e o Canadá firmaram um acordo de cooperação mútua para o desenvolvimento de tecnologias verdes, com o intuito de tornar a pesquisa e a cadeia de alguns minerais essenciais para esse setor, como cobalto e lítio, mais resilientes, em antecipação a um aumento de demanda por essas commodities de 500%, previsto para 2040.

A ministra de Negócios e Comércio do Reino Unido, Nusrat Ghani, tornará oficial o acordo nesta segunda, ao lado do ministro canadense de Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, como parte da visita de cinco dias da britânica ao país norte-americano.

Durante o anúncio, Ghani também discutirá com outros membros do governo canadense o atual estado do comércio de minerais cruciais entre ambas as nações, além de participar da Cúpula Internacional de Ministros sobre Minas e do fechamento da Bolsa de Valores de Toronto, segundo o portal do governo britânico.