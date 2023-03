O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, informou neste domingo, 12, que o governo britânico trabalha em um plano financeiro para apoiar empresas de tecnologia afetadas pelo colapso do Silicon Valley Bank (SVB), que tem uma subsidiária no país europeu.

Em entrevista à BBC, Hunt reconheceu que o episódio representa um “risco sério” às companhias “mais promissoras” do setor tecnológico. “Queremos encontrar uma maneira de minimizar, ou se possível, evitar todas as perdas para essas empresas incrivelmente promissoras”, assegurou.

Hunt revelou que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, se reuniram ao longo do final de semana para buscar uma solução, mas não antecipou detalhes do plano. Na sexta-feira, 10, o BoE colocou a subsidiária do SVB em processo de insolvência.

Os comentários de Hunt ilustram como a quebra do SVB, fechado por reguladores americanos, tornou-se dor de cabeça também do outro lado do Atlântico. Segundo reportagem do Financial Times, Londres tenta encontrar um comprador privado para a divisão britânica do banco. A Bloombeg revelou que o Royal Group, um grupo de investimentos de Abu Dabi, é um dos principais interessados.