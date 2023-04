Sundar Pichai, executivo-chefe da Alphabet Inc. e do Google, recebeu remuneração em 2022 avaliada em US$ 226 milhões, de acordo com um documento regulatório divulgado na sexta-feira, incluindo prêmio trienal de ações avaliado em mais de US$ 200 milhões. Em 2019, o último ano em que incluiu um bônus trienal de ações, sua remuneração foi avaliada em US$ 281 milhões.

Pichai disse em janeiro que os altos executivos receberiam bônus mais baixos como parte das medidas de corte de custos, após a maior rodada de demissões da história da companhia. No mês passado, o diretor financeiro do Google disse aos funcionários que esperassem mais cortes de gastos.

O salário anual de Pichai para 2020-2022 foi de US$ 2 milhões, mostra o documento. Em dezembro, a empresa concedeu o bônus trienal de ações a Pichai de US$ 210 milhões, que consiste em papéis com base em desempenho e tempo de trabalho, de acordo com um documento regulatório. Fonte: Dow Jones Newswires.