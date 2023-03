A reunião prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 29, às 10 horas, entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa, para bater o martelo sobre o novo arcabouço fiscal foi reagendada. A previsão é de que o encontro ocorra ainda nesta quarta, mas o novo horário não foi confirmado. O compromisso tampouco foi incluído na agenda oficial das autoridades.

O encontro estava marcado para ocorrer no Palácio do Alvorada, onde o presidente está despachando desde que foi diagnosticado com pneumonia e precisou reagendar a viagem à China.

Na agenda desta quarta de Haddad, há uma janela sem compromissos marcados de 10 horas às 15 horas. Neste último horário, o ministro vai se reunir com líderes partidários. Às 16 horas ele tem uma reunião com a Receita Federal e, às 17 horas, com a ministra do Esporte, Ana Moser.

Na terça, Haddad confirmou que haveria nesta quarta a “reunião conclusiva” sobre o novo arcabouço fiscal. De acordo com ele, a nova âncora será divulgada ainda nesta semana.