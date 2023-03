Terminou a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 29, para tratar sobre o arcabouço fiscal. O ministro deixou o Palácio da Alvorada, onde o encontro ocorreu, e segue para a residência oficial da presidência da Câmara, onde deve se reunir com líderes.

A reunião teve duração de cerca de três horas. O encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está atrasado, uma vez que estava previsto para ter início às 17h.

Participaram da reunião a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), os secretários da Fazenda Gabriel Galípolo (executivo), Rogério Ceron (Tesouro Nacional) e Guilherme Mello (Política Econômica) e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE). A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de forma remota.