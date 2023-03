O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o governo está preocupado com o fato de diversos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarem com dificuldades para pagar o rotativo do consignado. Haddad também declarou que vários bancos e financeiras têm praticado taxas nas operações de crédito consignado abaixo dos 2% ao mês.

As declarações foram feitas após Haddad participar de reunião do conselho político no Palácio da Alvorada.

“Nós estamos analisando, alguns bancos já estão com taxa inferior a 2%, mas a gente identificou outros problemas que precisam, que até inspiram mais cuidados até, por exemplo, o rotativo do consignado, uma coisa que preocupa muito, porque muitas famílias não estão conseguindo sair do rotativo do consignado, então nós estamos levantando outros problemas pra dar um encaminhamento”, disse o ministro.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os bancos começaram a suspender na semana passada, temporariamente, a concessão de crédito consignado para aposentados após o Conselho Nacional de Previdência Social reduzir de 2,14% para 1,70% ao mês o teto de juros para essas operações de crédito. O teto também recuou de 3,06% para 2,62% para as operações com cartão consignado.

Uma reunião do CNPS está marcada para terça-feira, 28, e há expectativa de que o colegiado promova nova alteração nas taxas do consignado.