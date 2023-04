prf

O setor de transportes de cargas no Brasil sofre diariamente com acidentes e roubos de mercadorias. Um levantamento realizado pela SmartLoad – insurtech de mobilidade de carga que atua na gestão da jornada do transporte – revelou que, 40,68% dos valores de sinistros no transporte de carga, em 2022, foram decorrentes de roubos, seguido por tombamentos, com 34,63% e colisão, com 7,73% desses eventos analisados.



São Paulo é líder em ocorrências, seguido de Rio de Janeiro e Paraná. O aço foi o item com o maior valor de sinistro, representando 47,22% do total.